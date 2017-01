Cityguide Los Angeles – 30 tips du inte får missa i Downtown LA

Adresserna du behöver för några späckade dagar i Downtown LA. Från mysiga barer till imponerande museum.

Nattliv och barer i LA

1. Coles + The Varnish

En institution i det nya downtown, som gör sig väl innan eller efter Cliftons på en barrunda, och rör sig inom en närbesläktad estetisk inramning. Coles inbjudande retroneonskylt nämner kökets specialitet: French dip-sandwiches. Men främst går man hit för de starka drinkarna, den murriga träinredningen med oxblodsfärgade stolsdynor, och framförallt – för The Varnish, den svagt upplysta och dunkelt dekadenta speakeasy som man enbart når via en diskret dörr i ett hörn av Coles. Har uppnått global hajp bland cocktail-konnässörer.

• 118 E 6th Street, colesfrenchdip.com, thevarnishbar.com

Coles lockar med retroskylt i neon.

2. Low End Theory @ The Airliner

The Airliner på Broadway är hem åt flera återkommande klubbar, men har blivit synonymt med sina onsdagskvällar, då klubben Low End Theory intar lokalerna för en uppvisning av de mest banbrytande och höftsvängande låtarna i gränslandet mellan experimentell hiphop och electronica. För danssugna som vill få en känsla för Los Angeles innovativa musikscen.

• 2419 N Broadway, lowendtheoryclub.com

3. EightyTwo

LA:s första arkadspelsbar, med fler än 50 arkad- och flipperspel, från 1970 till idag. Baren serverar dessutom goda och starka cocktails. Bli packad och släpp ut ditt inre dataspelsbarn.

• 707 E 4th Place, eightytwo.la

4. Cliftons Cafeteria

Ett av de bästa exemplen på Broad-ways revitalisering är Cliftons Cafeteria. Detta "Cabinet of Curiosities" förenar cocktailbarer med livejazz- och swing, burleskdans och en restaurang som serverar nyamerikanska klassiker. Tänk dig en gigantisk skogsinspirerad speakeasy.

• 648 S Broadway, cliftonsla.com

Cliftons Cafeteria är en blandning av kitschigt museum och hemlig bar.

5. The Lash

Vill du få en lika stark som omvälvande introduktion till att gå ut i DTLA bör du bege dig till The Lash på en fredags- eller lördagskväll. Lokalen är en kombinerad konceptklubb och bar som huserar allt från techno-klubbar, till gothkvällar med BDSM-tema. Ett idealiskt ställe för att spana på representanter från Los Angeles myriad av olika musik- och moderiktningar.

• 117 Winston Street, thelashsocial.com

6. Orpheum Theatre

Den kanske mest majestätiska av downtowns alla tjusiga och successivt restaurerade gamla teatrar. Orpheum har kvar estetiken och charmen från starten 1926, och sedan nyöppnandet 2001 ett ständigt flöde av USA:s och världens intressantaste artister på den präktiga scenen.

• 842 S Broadway, laorpheum.com

7. Ace Hotel Downtown – Los Angeles

Det finns inget bättre ställe att bo på om man vill vara nära det mesta av det bästa i DTLA. Dessutom är hotellets egen underhållning förstklassig, med den egna scenen The Theatre at Ace Hotel (där många av USA:s bästa musiker och komiker regelbundet uppträder), en vass restaurang och downtowns coolaste takbar, med pool och utsikt över skyskrapelandskapet.

• 929 S Broadway, acehotel.com/losangeles

Utsikt över DTLA från Ace Hotels takbar.

8. The Standard, Downtown LA

The Standards downtownhotell är både kreddigare och roligare än dess West Hollywood-sektion. Precis som Ace Hotel har man en fantastisk takbar med pool – och downtowns bästa panoramautsikt, liksom en pingisklubb och en tysk ölträdgård. Allt i raffinerat designfodral.

• 550 S Flower Street, standardhotels.com/la/properties/downtown-la

Takbar med pool på hippa The Standard. Foto: The Standard.

Shopping i La

9. Alchemy Works

Denna kombination av mode- och designbutik, galleri och eventlokal har beskrivits som "en levande Tumblr-blogg", vilket definitivt fångar känslan av att gå in här. Dyrt men värt.

• 826 E 3rd Street, alchemyworks.us

10. Austere LA

Den tyngsta pelaren i downtowns Sverigekvarter är Austere (vid sidan av Acne Studios amerikanska flaggskeppsbutik och den kaliforniska versionen av Stockholmskafékedjan Il Caffé). Den rymliga butiken – där man även arrangerar events – är den största satsning som har gjorts i LA för lansering av nordisk design, vilket är intressant att som svensk betrakta.

• 912 S Hill Street, austere.co

Austere LA. Foto: Austere LA

11. Japanese Village Plaza

Mitt i Little Tokyo ligger detta maximalt vykortspittoreska shoppingstråk, där restauranger och turistbutiker samsas om det gemytligt trånga utrymmet med japanska matvarubutiker som Nijiya Market och lokala streetwear-märket Japangeles. Den perfekta utomhusgallerian.

• 335 E 2nd Street, japanesevillageplaza.net

12. The Well

Den definitiva DTLA-shoppingupp-levelsen får man på The Well som öppnade redan 2010, precis då bilden av downtown som skitigt och farligt började förändras till något spännande. En blandning av klädaffär, frisersalong och eventspace som tagit patent på DTLA-hipphet.

• 1006 S Olive Street, thewell.la

13. The Last Bookstore

Inrymd i en gammal bank är denna förtrollande hyllning till böcker i alla dess former, som ser ut lite som en Tim Burton-scenografi. Entréplanet är ett atrium med både skivaffär och scen utöver en myriad olika bokavdelningar, och på mezzaninvåningen löper en hypnotisk labyrint med väggar och gångar helt gjorda av böcker, vidare till konstgallerier och ateljéer.

• 453 S Spring Street, lastbookstorela.com

Artikelförfattaren upplöst i litteraturen, The Last Bookstore.

Restauranger & mat i Downtown Los Angeles

14. Bäco Mercat

Downtowns gamla bankdistrikt, är – med sin gemytliga Manhattankänsla och många härligt ståtliga foajéer – en favorit för inflödet av restauranger och krögare. Josef Centano öppnade dock Bäco Mercat redan 2011, och sedan dess har han hållit nivån konsekvent hög med sin egenskapade titelrätt "bäco" – en korsning av en taco, pizza och gyro, med olika innanmäten. Övriga rätter balanserar också på en tunn med delikat lina mellan Mexiko och Medelhavet.

• 408 S Main Street, bacomercat.com

15. Verve Coffee

I samma del av downtown som Ace Hotel och den svenska triangeln av Austere samt LA-filialerna av Acne Studios och Stockolmskafé-kedjan Il Caffe, ligger denna ljuvliga oas i betongen. Verve Coffee är nordkaliforniskt baserad i Santa Cruz, men har nu även kaféer i Tokyo och LA, och det är sistnämnda underavdelning i DTLA som maxar kedjans interiöridentitet av trä-möter-växtlighet. Utsökt kaffe och juice. Favoriterna är "Nitro" (iskaffe på tapp kört genom kväve), och "The Flight", en färgglad bricka med tio små juice-samplers.

• 833 S Spring Street, vervecoffee.com/pages/los-angeles

16. Grand Central Market

Mitt i downtown Los Angeles ligger Homer Laughlin Building, vars maffiga Grand Central Market öppnade redan 1917 – då främst som en råvarumarknad – och som under de senaste åren har blivit det nya DTLA:s pulserande hjärta. Få andra platser i LA fångar känslan av att detta är en global matmetropol lika tydligt, eftersom den stora, öppna lokalen rymmer cirka 100 olika stånd och försäljare av ätbart och drickbart. Från hipsternykomlingar som Eggslut (olika äggbaserade rätter och mackor), samt självbeskrivande Horse Thief BBQ och DTLA Cheese, till veteraner som mexikanska Chiles Secos, som öppnade här redan 1970.

• 317 S Broadway, grandcentralmarket.com

Lunchmyller på Grand Central Market.

17. Men Oh Tokushima Ramen

Downtownområdet Little Tokyo har av förklarliga skäl en uppsjö nudelbarer, där japanska ramenkedjan Men Oh öppnade sin första LA-utpost 2012 – och därmed är ett relativt nyligt tillskott. Att en lång, gedigen tradition ligger bakom Men Ohs succé i och utanför Japan blir dock tydligt varje gång man går hit. Kedjan härstammar från Tokushima där grisbönderna är många, och följaktligen är fläsk ett centralt inslag här – även om vegetariska varianter finns.

•456 E 2nd Street, menohusa.com

18. Angel City Brewery

Precis på gränsen mellan downtown-områdena Little Tokyo och Arts District ligger Angel City Brewery, där ölen alltid är god och stämningen densamma, med spännande klientel.

• 216 S Alameda Street, angelcitybrewery.com

19. Bestia

Förhoppningsvis läser du denna guide ett bra tag innan ditt nästa LA-besök, så att du i alla fall har en liten chans att lyckas boka ett bord på Bestia, en av Los Angeles mest omtalade tillika omskrivna restauranger. Här presenterar kocken Ori Menashe det klassiska italienska köket med djup respekt för ursprung, men även med en nyskapande blick mot Kalifornien.

• 2121 E 7th Pl, bestiala.com

20. Otium

Timothy Hollingsworh är den senaste i raden av nordkaliforniska French Laundrys alumner som gått vidare och öppnat en egen spännande matdestination, precis bredvid The Broad.

• 222 S Hope Street, otiumla.com

Matprecision på Otium

Kulturdestinationer i LA

21. Calarts REDCAT Theater

REDCAT är en akronym för Roy & Edna Disney/CalArts Theater, och är alltså del av den prestigefulla konstskolan CalArts – och ligger i anslutning till Walt Disney Concert Hall. Här ser du LA:s trippigaste dansföreställningar, liksom avantgardeteater och performance.

• 631 W 2nd Street, redcat.org

22. Hauser Wirth & Schimmel

Jättegalleri som med två egna butiker, en egen restaurang och stor utomhusgård med events har gjort sig till Arts Districts mest helgjutna attraktion. Är praktiskt taget ett museum.

• 901 E 3rd Street, hauserwirthschimmel.com

Erin Connors på Hauser Wirth & Schimmel.

23. MOCA

Snett emot The Broad ligger downtowns nutidskonstveteran Museum of Contemporary Art, som i tre decennier har utgjort Kaliforniens viktigaste centrum för modern och nutida konst. Originalbyggnaden i Little Tokyo – nu kallad Geffen Contemporary – tillhör också muséet.

• 250 S Grand Ave, moca.org

24 & 25. The Broad + Walt Disney Concert Hall

Två av DTLA:s riktiga kulturella tungviktare ligger ståtligt sida vid sida uppe på en höjd, med City Hall nedanför sig. På det ena stället ser man Los Angeles och världens främsta klassiska musiker, och på det andra visas – helt gratis – ett väl avvägt smörgåsbord av den bästa internationella och amerikanska nutidskonsten, från Takashi Murakami till Jeff Koons.

• 221 S Grand Ave (The Broad), 111 S Grand Ave (Walt Disney Concert Hall), thebroad.org. laphil.com

Verket "Under the Table" av Robert Therrien, på The Broad.

Walt Disney Concert Hall, ritad av stjärnarkitekten Frank Gehry.

27. Bradbury Building

Bradbury Building är en till utsidan sett anspråkslös arkitektonisk oas som ligger precis rätt över gatan från Grand Central Markets huvudentré, och vars charm avtecknar sig först när man har gått in genom dess dörrar. Byggnadens ljusa, öppna viktorianska atrium med svarta snirklade trappor upp till glastaket är kultförklarat för att det är med i en mängd filmer, mest nämnvärt och berömt i sciencefiction-klassikern Blade Runner från 1982.

• 304 S Broadway, laconservancy.org/locations/bradbury-building

28. Los Angeles Central Library

Strax nedanför The Broad ligger en av DTLA:s mest anrika kulturella institutioner, Los Angeles Central Library – som fyllde 90 år dagen för vårt besök. Det är inte en oansenlig ålder, och kliver man in i de stora, svala lokalerna och går vidare i detta USA:s tredje största centralbibliotek, och genom dess åtta vackert ornamenterade plan, känner man historiens vingslag. Men lika påtaglig är känslan av nutidsrelevans, med två miljoner besökare årligen. Den som tror att USA inte kan vara bildat, eller att New York alltid är mer intellektuellt än Los Angeles, bör besöka Los Angeles centralbibliotek och få båda sina teser motbevisade.

•630 W 5th Street, lapl.com

Rotundan "Zodiac Chandelier" på Los Angeles Central Library.

28. 356 Mission

De senaste årens omvälvande transformering av downtowns Arts District har ingjutit nytt självförtroende i hela Los Angeles som västkustens konstcentrum, och 356 Mission är ett symtom av det. Detta ambitiösa men opretentiösa galleri – där både utställningar, meditation, filmvisningar, performances, föreläsningar och fester arrangeras – är alltid värt ett besök.

• 356 S Mission Road, 356mission.com

29. Japanese American National Museum

Det japanska inslaget i Los Angeles är markant och sträcker sig långt utöver Little Tokyo, och japaner har invandrat till USA sedan 1882 – först till Kalifornien. Ingenstans berättas historien om japanskamerikaners roll i samhället och konstvärlden så bra som på JANM.

• 100 N Central Ave, janm.org

30. Union Station

Med sitt praktfullt eleganta yttre och inre och som den största passagerar-järnvägsstationen i västra USA, gör Union Station skäl för sin titel "The Last of the Great Railway Stations". Byggd 1939 och inledningsvis högaktiv, men omkring 1970 enbart med sju avfärder för passagerartåg per dag. Idag är stationen dock mer aktiv igen – som knutpunkt för både tåg, buss och Los Angeles tunnelbana. Och med den egna baren och restaurangen Traxx har stationen – som dessutom nu genomgår en stor renovering – blivit en destination i sig själv.

• 800 N Alameda Street

Mäktiga Union Station.

