10 bästa burgarna i New York – klassiker och nya favoriter

Klassiker, nykomlingar, food trucks och finrestauranger. Att utse New Yorks godaste hamburgare är en uppgift som kräver både ödmjukhet och god aptit. Här är våra favoriter.

Foto: Black Tap/Press.

1. JG Melon

Världens bästa, enligt Bloomberg

Michael Bloomberg gjorde många uttalanden under sina år som New Yorks borgmästare. Viktigast var nog konstaterandet att JG Melon har "världens bästa hamburgare". Bloomberg är inte ensam om att tycka det. Sedan restaurangen öppnade i början av 1970-talet har burgaren varit det stora dragplåstret, trots sin enkla komposition. Eller kanske tack vare. En saftig köttbit täckt med ost, omfamnad av mjukast möjliga bröd. Saltgurka och rödlök på sidan, för den som eventuellt vill täcka den nakna skapelsen. Att något så oansenligt kan smaka så gott är ett mysterium. Det här är den renläriga amerikanska burgaren i absolut toppform. Restaurangen är en klassiker, en New York-ikon, men servicen är tvär och lokalen trång. Det glömmer du när du smakar burgaren.

• jgmelonnyc.com, 89 MacDougal Street

2. The Spotted Pig

Gastropub med gourmetburgare

Omåttligt populär gastropub i Greenwich Village som sedan starten för tretton år sedan både kammat hem en Michelinstjärna och blivit Kanye Wests favorithak. Låter det pretentiöst? Inte alls. The Spotted Pig är en populär bar och restaurang – boka bord! – men samtidigt oerhört avslappnad. Husburgaren är en avskalad historia toppad med roquefortost, som serveras med fries tunna som skosnören. Tycker du inte om blåmögelost på hamburgare? Det gör du visst. Du har bara inte smakat rätt burgare än. Hamburgaren på The Spotted Pig har utsetts till New Yorks bästa burgare fler gånger än Zlatan fått guldbollar. Vi säger inte emot, men konstaterar att det finns fler tuffa utmanare nu än när puben öppnade 2004.

• thespottedpig.com, 314 West 11th Street

The Spotted Pig är en populär pub med en enda hamburgare på menyn, men det räcker så.

3. Shake Shack

Rökt burgare med jordnötsshake

Shake Shack startade som en matvagn i Madison Square Park. Vagnen svällde till en restaurang i samma park – och ryktet om vanvettigt goda hamburgare och fantastiska milkshakes började spridas. Köerna växte och småningom blev Shake Shack en kedja med restauranger över hela staden – och i andra delar av världen. I kategorin snabbmatshamburgare, till skillnad från de restaurangburgare som annars främst finns på den här listan, är det här det bästa du kan hitta i New York.

Vårt tips: beställ en dubbel Smoke Shack, den lite hetare varianten, och skölj ner med peanut butter shake. Skippa pommes frites. De håller inte lika hög klass som burgare och shakes – och du landar ändå på närmare 1 800 välsmakande kalorier. Vill du undvika kött, finns Shroom Burger gjord på portobellosvamp som ett gott alternativ.

• shakeshack.com, finns på ett 20-tal platser i staden

Köerna kanske inte ringlar lika långa som förr, men Shake Shack serverar fortfarande samma sanslöst saftiga burgare.

4. Island Burgers & Shakes

Ekologiskt och närproducerat

På Ninth Avenue i Hell's Kitchen finns en liten långsmal restaurang, en glugg i den smutsbruna fasaden, som serverar New Yorks bästa burgare. Jo, du läste rätt. Vi sticker ut hakan och påstår att det här är den godaste hamburgaren i stan. Köttet kommer från kossor som fått äta gräs och inte behandlats med antibiotika. Brödet köps från lokala bagerier. Såser och toppings tillverkas på plats. Island Burgers & Shakes har funnits sedan 1996 och tuffar på i eget spår.

Man har inte dragits med i den puritanska burgartrend som förordar enkelhet och få ingredienser. Tvärtom. På menyn finns inte mindre än 64 olika varianter. Vi kan inte säga att alla är lika bra, helt enkelt för att vi inte ätit alla. Än.

Men beställ The Clyde med salsa, blue cheese, avokado och bacon, så ser du vad vi menar. Så gott att bara burgaren är värd resan över Atlanten. Har också ett svårslaget luncherbjudande: Burgare, pommes och en öl eller läsk för 10 dollar.

• islandburgersandshakes.com, 766 9th Avenue (finns även på 422 Amsterdam Avenue och 3147 Broadway)

5. P J Clarke's

Hamburgarnas Cadillac

Klassisk New York-bistro där tiden stått alldeles lagom stilla sedan Frank Sinatra och Buddy Holly var stammisar. Legendariska jazzpianisten Nat King Cole utbrast 1958 att P J Clarke's ostburgare med bacon var "hamburgarnas Cadillac". Epitetet har fastnat, idag beställer du helt enkelt The Cadillac. Och jazzkungens hyllning har följts av många fler genom åren.

Det här är kanske den mest långlivade av New Yorks bästa burgare och P J Clarke's är än idag ett säkert kort för den som kräver hamburgare av klass. Men kanske ännu mer för den tunga atmosfär av förbudstid och New York-känsla som vägrar att lämna de nakna tegelväggarna. Finns idag på fler ställen. Som så många andra populära restauranger i New York har företaget utvecklats till en minikedja, men det är originalet på Third Avenue som gäller. Det, och en Cadillac.

• pjclarkes.com, 915 Third Avenue

Skön atmosfär och goda burgare på PJ Clarke's.

6. Hard Times Sundaes

Kultförklarad krossad pannbiff

Man kan åka långt för en riktigt god hamburgare, men Hard Times Sundaes brukade verkligen tänja på kundernas tålamod. Serveringen skedde ur en Food Truck som parkerade på de mest otillgängliga platserna i Brooklyn, till fansens förtret. För här brukade det handla mer om fans än om kunder. Hard Times Sundaes ägare och kock, Andrew Zurica, blev närmast kultförklarad för sina Griddle Smashed Burgers – när köttfärsklumpen plattas ut på stekhällen istället för att formas i förväg – och många ansåg sig ha hittat New Yorks absolut bästa burgare.

Förra våren lämnade Hard Times Sundaes sin Food Truck i Brooklyn och flyttade in i Urbanspace Vanderbilt Market på Manhattan. Nu behöver du inte bege dig längre än till Park Avenue för att hitta hamburgaren alla pratar om.

• hardtimessundaes.com, 230 Park Avenue

Testa stället alla snackar om, Hard Times Sundaes.

7. Burger & Barrel

Prisbelönt med baconsylt

Måhända är det fånigt att försöka säga vilken hamburgare som är bäst. Smaken är ju olika. Om man nu ändå vill göra det, kanske fakta och statistik ska ligga till grund? Fakta i det här fallet är att Josh Capon vunnit tävlingen Burger Bash på New York City Wine & Food Festival. Inte en gång, utan vid sex olika tillfällen. Vill du testa hans vinnarburgare, beger du till Soho. Burger & Barrel är en ovanlig kombination av ambitiös vinbar och hajpat hamburgerhak, en mix som fungerar alldeles utmärkt. Bash Burger smyckas med lök, pickles, amerikansk ost, dressing och bacon jam. Jo, du läste rätt. Baconsylt. Ryktet säger att det finns en hemlig burgare, en skapelse som saknas på menyn. Beställ en Hush-Hush och berätta för oss vad du fick. Vi har inte vågat än.

• burgerandbarrel.com, 25 W Houston Street

Burger & Barrel har vinnande burgare och imponerande vinlista.

8. Salvation Burger

Mysig nykomling

The Spotted Pig, vars burgare vi hyllar på annan plats på den här listan, grundades av kocken April Bloomfield. Hennes känsla för hur man skapar en smaksensation av bröd och malet kött är med andra ord väldokumenterad. Så när hon startade Salvation Burger förra året var förväntningarna skyhöga. Husburgaren, med samma namn som restaurangen, är en geometriskt perfekt skapelse toppad med karamelliserad lök och taleggio. God, givetvis, men tyvärr inte alls värd den saftiga prislappen på 25 dollar – utan strips. De kostar 7 dollar extra.

Välj istället Classic Burger med dubbla köttskivor och hemgjord ostsås, där har ni restaurangens riktiga stjärna. Ett annat tips är den vegetariska burgaren kryddad med garam masala. Stället lyckas vara hemtrevligt

och hippt på samma gång. Vi skulle gå hit även om det inte fanns burgare på menyn.

• salvationburger.com, 230 E 51st Street

Salvation Burger, klumpedunsen som lånat restaurangens namn, är inte dum. Men classic burger är snäppet bättre.

9. Black Tap

Blåmögelost och jättemilkshakes

Hur skapar man en restaurangsuccé på nolltid? Svaret har nog varierat med åren, men i de sociala nätverkens tidevarv är receptet det här: fantasi-fulla milkshakes som passar perfekt på Instagram. Black Taps grundare, Michelinprisade kocken Joe Isidori, gjorde just det. Enorma milkshakes toppade med allt från sockervadd, chokladkringlor, kakor och godis-klubbor till livs levande jordekorrar. Okej, vi ljuger om ekorrarna. Men ändå.

Tricket gick hem och Black Tap lyfte som en raket. Förutom galna shakes, serverar Black Tap fenomenala hamburgare. Precis som Josh Capon på Burger & Barrel, har Joe Isidori tagit hem förstaplatsen i Burger Bash. Vinnarburgaren heter the Greg Norman, wagyukött varsamt täckt med blåmögelost, ruccola och dilldressing. Black Tap började i en pyttelokal med 15 sittplatser för bara två år sedan, men har på kort tid öppnat tre nya restauranger. Originalet finns på Broome Street.

• blacktapnyc.com, 529 Broome Street

Vegomums. Falafelburgare med hummus och feta hittar du på Black Tap.

10. Ramen Burger

Nudelburgare med shoyusås

Här kommer en tokig idé: Tänk om man skulle ersätta hamburgerbrödet med två skivor pressade äggnudlar. Mellan nudelskivorna placeras en köttbit täckt med shoyusås, ruccola och salladslök. Låter mer konstigt än gott, eller hur? Faktum är att det smakar underbart. Mannen bakom burgaren, ramenbloggaren Keizo Shimamoto, säger att "köttsaften blöter upp nudlarna, så att det påminner om ramensoppa." Vi kanske inte riktigt köper den beskrivningen, men välsmakande är det.

Ramen Burger blev en jättesuccé på matmarknaden Smorgasburg i Brooklyn 2013, med långa köer till den åtråvärda hyrbriden. I början serverades bara 150 nudelburgare per dag, och många fick besviket nöja sig med annan mat på marknaden. Idag kan du, förutom på Smorgasburg, också köpa Ramen Burger på Go Ramen Go Life i Queens.

• ramenburger.com, 13-13 40th Avenue, Long Island City, Queens