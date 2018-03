5 nya veganska snabbmatshak i London

Älskar du snabbmat men ogillar animaliska produkter? Då borde du spana in de här hypade nykomlingarna i London. Samtliga är 100 procent fria från djurprodukter, men proppfulla av smaker (och kalorier). Mums!

Foto: By Chloe.

The Spread Eagle – Londons första veganska pub

Drygt sex år efter att Londons första vegetariska pub – Coach and Horses – slog upp sina dörrar tog The Spread Eagle emot sina första gäster. Finpuben som öppnade i januari 2018 är belägen i Hackney – en trendig stadsdel i Östra London som på senare år blivit ett sorts nav för stadens vegisar. Här kan du beställa in en whiskey sour gjord med aquafaba (kikärtsspad) eller en helt växtbaserad stout. I matväg återfinns allt från mexikansk djupfriterad glass till tofu-fisk och jackfruittacos.

Vegansk Bloody Mary. Foto: The Spread Eagle

2. Dough Society – helvegansk donutbutik

De äkta makarna Lauren och Ed började experimentera fram dessa frasiga växtbaserade godsaker eftersom de tyckte att det saknades något på Londons sötbrödsmarknad. Sagt och gjort öppnade de en egen donutteria där de numera erbjuder hela 20 olika smaker av de handknådade sockerbomberna under devisen "alltid veganskt och alltid med kärlek." På menyn finns även kaffe, gurkmeja-lattes och varm choklad. Liksom The Spread Eagle öppnade Dough Society i januari och ligger Hackney.

3. What the Pitta – vegansk kebab

What The Pitta som levererar soya-kebab, hummus och tsatsiki har funnits sedan 2016 i London (i Shoreditch och i Croydon). Men i början av mars öppnade kedjan upp på ytterligare en adress i staden, som om något är ett recept på deras snabba framgångssaga. Förutom kebab serverar de turkisk pizza, baklava och en kryddig couscoussallad.

Foto: What the Pitta

4. Purezza – vegansk napoletanskt i Camden

Vagabond har tidigare tipsat om veganska guldkorn i London. Då guidade vi bland annat till det självutnämda legendariska caféet VX nära King's Cross Station som har allt från burgare till just pizza på menyn. Det finns alltså flera ställen i staden där du kan äta vegansk pizza (även storkedjan Pizza Hut har börjat erbjuda en vegovariant på deras menyer i i Storbritannien) men nyöppnade Purezza är den första restaurangen som marknadsför sig som en helvegansk pizzeria. Så sent som idag (den 26 mars) öppnade de upp en ny lokal för 100 gäster i stadsdelen Camden. Förutom tre sorters ickeanimaliska ostar kan besökare välja att toppa sina surdegspajer med allt från grönsaker till vegokorv och friterad tofu.

5. By Chloe – populär New-Yorkare

Fish n' chips, mac n' cheese, burgare och den engelska stapelrätten sheperd's pie. På nyöppnade By Chloes handlar allt om kaloristinn "comfort food". Kedjan kommer ursprungligen från New York och USA. I februari öppnades den första By Chloe i Europa i Covent Garden och innan året är till ända hoppas ägarna ha öppnat på ytterligare fyra nya adresser.