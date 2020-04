Guide till drömlika Cooköarna

Drömmer du om Cooköarna? – vi guidar dig rätt bland paradisöarna i Söderhavet för boende, mat och favoriter man inte får missa!

Vagabonds redaktör Karin Wimark guidar dig rätt i paradiset! Foto: Karin Wimark/Cook island tourism board

Resa hit

Till Cooköarna kan du flyga österut via Doha och Auckland med bl a Quatar Airways, Virgin Australia och Air New Zealand eller västerut via Los Angeles med New Zealand Airlines som går en gång i veckan (restid ca 30 tim). Från 13 000 kr t/r.

Många väljer att kombinera Cooköarna med ett stopp på Nya Zeeland eller Kalifornien. Det finns också paketresor till Cooköarna med exempelvis Tour Pacific, Söderhavsresor (16 dagar inklusive flyg t/r, boende, flyg mellan öarna etc från 31 700 kr) och Fijiresor (14 dagar inklusive flyg t/r, boende, utflykter etc från 27 825 kr). Generell information finns på turistbyråns egen sida cookislands.travel.

Helt okej att checka in 10 minuter före avgång på Atiu. Foto: Karin Wimark

Båttur på Aitutakis magiska lagun. Foto: Cook island tourism board

Resa runt

Cooköarna är till ytan inte särskilt stora och det är enkelt att ta sig runt på respektive ö. På Rarotonga hyr du med fördel moped, elcykel eller tar den lokala bussen som det tydligt står Clockwise och Anti-Clockwise på. Ska du hyra moped behöver du ta ett lokalt moppe-körkort, vilket du gör i huvudstaden Avarua. På Aitutaki och Atiu finns ingen välutvecklad lokaltrafik, utan taxi, moped eller cykel är transporterna som gäller. Båtturer med t ex The Vaka Cruise eller Bishops Cruises tar dig ut på lagunen i Aitutaki.

Det finns dessvärre ingen utvecklad båttrafik, så för att resa mellan öarna tar du inrikesflyg med Air Rarotonga. Flygtrafiken i den södra ögruppen går dagligen, men att ta sig till den norra ögruppen av Cooköarna är betydligt svårare eftersom flygen endast lyfter om planet är fullt och någon gång i månaden. Flyg mellan Rarotonga, Atiu och Aitutaki kostar från 1 500 kr t/r.

Bo

På Cooköarna finns alltifrån vandrarhem och airbnb-lägenheter till vrållyxiga 5-stjärniga hotell. Den södra ögruppen är mer välutvecklad och här finns betydligt fler boenden än i norr. Vi besökte Rarotonga, Aitutaki och Atiu.

Little Polynesian. Bungalows med halmtak som kantar stranden vid Titikaveka Beach på Rarotonga. Inbjudande oändlighetspool i skuggan av vajande palmer. Från 4 280 kr/natt för dubbelrum.

Lagoon Breeze. Enkla och fräscha villor med egenhushåll på västra Rarotonga. Från 1 670 kr/natt för villa.

Pacific Resort. Lyxig, 5-stjärnig smekmånadsromantik med privat strand på ön Aitutaki. Strandbungalows i polynesisk stil. Låna cykel eller snorkelutrustning och ta en drink i den mysiga strandbaren. Från 7 750 kr/natt för dubbelrum. pacificresort.com

Atiu Villas. Trävillor med självhushåll i tropisk trädgård strax utanför de centrala byarna på Atiu. Från 930 kr/natt för bungalow 2 personer. atiuvillas.com

Ananasodling! Foto: Karin Wimark

Pacific Resort på Aitutaki. Foto: Karin Wimark

Äta & dricka

Charlie's, Rarotonga

Poppis lokalhak intill havet. Slå dig ner vid ett träbord under en palm och beställ en Ika Mata – färsk fisk marinerad i kokosmjölk och lime.

Beluga, Rarotonga

Nyöppnade Beluga är en mix av ett konstmuseum och kafé med läckra sallader på bläckfisk, räkor och tonfisk. På träverandan kan du spana på folk som åker förbi. Också god frukost!

Muri night market, Rarotonga

Matmarknaden i Muri Beach på södra Rarotonga pågår flera gånger i veckan, men söndagskvällarna är bäst. Då vallfärdar hela ön till Muri för gatumat som ika mata, marinerad rå fisk, och taro, lokal spenat som bakas i ugn, musik och umgänge. Se till att vara där i tid. Maten säljer ofta slut i ett nafs.

The Mooring Fish Café, Rarotonga

Fisktacos man smäller av för. Testa den med krispig tonfisk, limemajonnäs, chili och cole slaw. Det havsnära lunchhaket har endast öppet för lunch.

Koru Cafe, Aitutaki

Vid den vackraste delen av lagunen ligger Koru Cafe. Här serveras enklare smörgåsar, kalla drycker på en träveranda till i ett charmigt färgstarkt hus.

Kura's Kitchen, Atiu

En av få restauranger på ön där du äter vid långbord som en i familjen. Här hålls dessutom regelbundna föreställningar, Island nights, där lokalbor dansar, trummar och sjunger.

Belugas frestande skaldjurssallader (t h) och Lime, chili och kokos på The Mooring Fish Café (t v)! Foto: Karin Wimark

5 favoriter på Cooköarna

1. Kyrkobesök

Oavsett om du är troende eller inte så är ett besök i någon av Cooköarnas kyrkor en upplevelse. Likt gospelkörerna i Harlem fylls kyrkorna på öarna varje söndag med sång som påminner om gospel. Den första söndagen i månaden klär dessutom besökare upp sig i vackra stråhattar och vita klänningar. Missa inte tebjudningen i församlingshemmet efter mässan. Där bjuds också på en buffé av mat och sötsaker.

2. Vandring

Ta en paus från strand och bad och upptäck öarnas inre. Rarotonga är ett riktigt vandringsmecka och höjdpunkten är Cross Island Trek (Te Rua Manga), en 6 km vandring som leder tvärsöver ön. Vandra på egen hand eller med guidad tur (Pa's Cross Island Trek). På toppen ligger klippan "The Needle" varifrån du ser över hela ön. Ta ett dopp i Papua Waterfall som ligger i ena änden av vandringen. Testa också Raemaru Track som är brantare och kortare. På ön Atiu kan du istället vandra över korallrev till grottor.

3. Lagunerna

En av de främsta anledningarna till att besöka Cooköarna är de fantastiska lagunerna. Turkosa, glasklara och en dröm för såväl snorklare som dykare. Lagunen runt Rarotonga är bra för snorkling, där man bland annat kan utforska skeppsvrak. Men lagunen runt Aitutaki är den verkliga höjdpunkten. Gör en dagsutflykt för att snorkla med sköldpaddor, gigantiska fiskar och jättemusslor. Vattnet är hem till 130 olika typer av koraller, 600 fiskarter, revhajar, valar och delfiner. Aitutaki är dessutom ett mecka för kitesurfing.

4. Cykling

Bästa sättet att upptäcka öarna är att hyra en cykel. Rarotongas yttre och inre ringväg är relativt platta och därför perfekta att utforska på två hjul. Det finns också cykelturer med lokala guider som berättar om naturen, kulturen och historien kring Cooköarna.

5. Människorna

En av mina absolut bästa upplevelser från Cooköarna är de glada, nyfikna och välkomnande människorna. Ta dig tid att prata med lokalbefolkningen. Ta reda på hur de lever, vad de försörjer sig av, är stolta över och vill visa dig. Öborna är fantastiska musiker och dansare. Så passa på att lära dig ukulele, trummor eller den lokala dansen som påminner om Hawaiis hula.