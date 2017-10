Amsterdam sätter stopp för souvenirbutiker

Vill stoppa "Disneyfieringen" av staden.

Magneter till salu i en av Amsterdams många souvenirbutiker. Foto: Istock.

Förra året tog Amsterdam emot 20 gånger fler turister än antalet invånare som bor i staden. Som en följd av detta duggar souvenirbutiker, våffelkaféer och andra butiker som riktar sig mot utländska besökare tätt. Men nu har staden fått nog, och förbjuder fler turistbutiker från att etablera sig.

Enligt The Telegraph uppskattas det att det finns 280 butiker som riktar sig mot turister enbart i Amsterdams stadskärna. Det kan röra sig om ostbutiker, butiker som säljer take away-mat som glass och munkar, cykeluthyrningar och butiker som säljer biljetter till diverse attraktioner och upplevelser. Tidigare har en namninsamling lämnats in till stadens borgmästare i en protest för utvecklingen som man har liknat vid en "Disneyfiering."

– Genom att inte tillåta nya turistbutiker att öppna ser vi till att vår stadskärna är attraktiv och beboelig för våra invånare och besökare, säger Kajsa Ollongren vice borgmästare till The Telegraph.

Staden planerar även en höjning av turistskatten med 10 euro per natt och person. I dagsläget betalar besökare till weekendpärlan fem procent av kostnaden på sitt boende i turistskatt.