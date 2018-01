Hetaste resmålen för 2018 – enligt New York Times

Behöver du inspiration för att hitta nästa resmål? New York Times har släppt sin årliga lista över heta destinationer att besöka det kommande året.

St. Louis Cathedral, New Orleans. Foto: Istock.

Den maffiga listan inkluderar hela 52 destinationer, en för varje vecka om så vill, och är ett återkommande inslag hos den anrika tidningen. Här kommer en sammanfattning av årets destinationer. Intressant nog sammanfaller många av destinationerna, som Oslo, Matera (Basilicata), Chile och spanska Sevilla med konkurrenten Lonely Planets lista.

Högst upp på New York Times lista hamnar kuststaden New Orleans, i amerikanska Södern. Motivationen till topplaceringen är dels att staden i år firar 300 år men mängder av uppkommande event, dels den unika blandningen av kulturer som har gjort New Orleans till den färggranna stad och "smältdegel" den är idag. Här blandas "influenser från Europa, Karibien, Latinamerika och Afrika", skriver tidningen.

Stenstaden Matera i regionen Basilicata i södra Italien. Foto: Istock.

Estland hamnar på plats 16 vårt grannlands huvudstad Oslo 10 placeringar efter och Litauen, som liksom Estland firar 100-årsjubilieum i år, ytterligare 10 placeringar efter på plats 36.

På plats nummer två hamnar Colombia, där turismen har frodats i takt med att konflikten mellan landets regering och stridande grupper börjat svalna och avtal om eldupphör träffats. Huvudstaden Bogotá lockar bland annat med nya lyxhotell och gourmetrestauranger, och utanför storstädernas gränser kan turister checka in på eko-resorter och upptäcka landets regnskog.

Den tredje platsen tillägnas den "italienska hemligheten" och regionen Basilicata – som lockar med "grottor, stränder och mer".

10 bästa resmålen att besöka 2018 – enligt NY Times

1. Staden New Orleans, Louisiana, USA

2. Landet Colombia

3. Regionen Basilicata, Italien

4. Öarna som utgör Karibien

5. Vierwaldstättersjön, Schweiz

6. Den sceniska rutten Ruta de los Parques, Chile

7. Gangwon-provinsen, Sydkorea

8. Staden Cincinnati, Ohio, USA

9. Landet Bhutan

10. Staden Glasgow, Skottland