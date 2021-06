Besök världens största utomhusbar – på 16 platser i Sverige

I sommar öppnar världens största utomhusbar – utspridd på 16 ställen i Sveriges avlånga land. Ta en drink mitt i ett gammalt samiskt renhägn i Liehittäja, Lappland, eller slå dig ned efter en åtta kilometers vandring rakt in i den gröna bokskogen i Ormanäs, Skåne.

Besök världens största utomhusbar i Skånes bokskog eller någon av de andra 15 platserna i Sverige. Foto: Niklas Nyman/Visit Sweden.

Idén bakom världens största utomhusbar, The Drinkable Table som baren heter, står Visit Sweden för. Baren är en utveckling av deras tidigare gör-det-själv-gourmetrestaurang, The Edible Country, som blev omåttligt populär när den lanserades för två år sedan. Nu utökar man alltså med dryckesupplevelser!

En drink gjord på lokala ingredienser i Skåne. Foto: Niklas Nyman/Visit Sweden.

Baren är fördelad på 16 olika platser över hela landet och erbjuder så kallade gör-det-själv-recept. Recepten har tagis fram av ledande dryckesexperter och är baserade på råvaror som växer i den svenska naturen. Varje barbord bjuder på egna lokala varianter med ingredienser typiska för regionen.

– The Drinkable Country, gör det möjligt för besökare att utforska svenska smaker i världsklass direkt från naturen. Landets stora skafferi med bär, växter och friskt vatten erbjuder många fantastiska dryckesupplevelser som vi vill visa upp för många fler, berättar Jens Heed, som leder Måltidsturismprogrammet på Visit Sweden i ett pressmeddelande.

Du är själv med och plockar ingredienserna till drinken. Foto: Niklas Nyman/Visit Sweden.

Njut av drinken omgiven av den svenska naturen, här i den skånska bokskogen. Foto: Niklas Nyman/Visit Sweden.

Upplevelsen går till så att du bokar in dig på en plats vid något av de 16 barborden. Tillsammans med en lokal guide plockar ni sedan ingredienserna till drinkarna och blandar själva ihop dem vid bordet. Flera av borden erbjuder även konceptet The Edible Country vilket innebär att du samtidigt kan boka in dig på en middagsupplevelse upplagd på samma sätt. Bord bokas via Visit Swedens hemsida.

Här hittar du världens största utomhusbar:

Arjeplog och Liehittäja, Lappland

Grövelsjön, Dalarna

Orbaden, Gävleborg

Nyköping, Södermanland

Salthamn, Gotland

Ramsvik och Göta Kanal, Västsverige

Falkenberg, Halland

Kasteberg, Asa, Wallby och Stufvenäs, Småland

Ormanäs, Vånga och Ven, Skåne