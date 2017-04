Nio skäl till varför du borde besöka Sevilla

Sevilla är kontrasternas stad – med allt från pampiga byggnader och torg till dolda smultronställen.

Det finns med andra ord mycket att upptäcka. Nedan listar vi nio saker du inte bör missa.

Med monopol på handeln med "Den nya världen", räknades Sevilla på 1500-talets som hela jordens huvudstad. Här igenom gick alla transporter med rikedomar och förnödenheter, vilket har satt sina spår. Över tid har dock en mer genuin atmosfär fått ta plats, och numer blandas överdåd med enkelhet.

Här är allt du bör uppleva på plats i Sevilla.

Serie-fans – se hit!

Mitt i Sevilla ligger Alcázar. Ett palats som tjänar som både temporärt hem åt den spanska kungafamiljen och som sevärdhet åt allmänheten. Här är allt från arkitekturen och trädgårdarna till interiörer ett skådespel för ögat.

Känns det som att du varit här tidigare? Förutom att vara ett palats i Sevillas stadskärna, är Alcázar också inspelningsplasten för en superpopulär tv-serie om sju kungariken, där olika släkter kämpar om makten.

En mäktig upplevelse

Katedralen i Sevilla är världens tredje största katolska katedral och också en av de mest magnifika. Byggnaden är klädd i guld, silver och innehåller konst i överflöd.

En bit av katedralen, ett 105 meter högt torn, var från början en del av en moské. Det går att ta sig hela vägen upp i tornet för en enastående utsikt över staden.

Håller du dig istället på marknivå finns här mycket att se och lära om Amerikas upptäckare och de resor som gjordes till den nya kontinenten. Fyra miljoner dokument har sparats. Christoffer Columbus sägs också ligga begraven i katedralen, men om det är hans riktiga kvarlevor låter vi vara osagt.

Den lilla staden

De tidigare judiska kvarteren, Santa Cruz, är Sevillas mest pittoreska del. Fullt av små gränder, kullerstensgator och trånga barer. En del, Barrio Santa Cruz, är uppbyggt som en labyrint. Här kan du gå på upptäcktsfärd – men se bara till så att du inte går vilse! De små gatorna ger också skydd mot solen under det mest heta timmarna, därför är detta ett trevligt besöksmål även mitt på dagen.

För den matglade

Det finns ingen brist på bra restauranger i Sevilla, men ett hett gastronomiskt tips är Petit Comite. Goda smaker kompletteras med fina upplägg. Här erbjuds det både äkta, spansk tapas och större varmrätter. Extra bra för dig som föredrar vegetariskt, då flertalet rätter på menyn är utan kött eller fisk.

Har du möjlighet att planera din middag på förhand är detta ett bra alternativ. Men det gäller att vara ute i god tid – här är det nämligen ofta fullbokat.

På scen

För en upplevelse utöver det vanliga bör du besöka Casala Teatro. En intim liten teater med bara 28 platser i salongen. Här spelas allt från dockteater och komedi till mindre konserter. Under många av föreställningarna tillåts publiken delta – så det är inget för den blyge.

Teatern har öppet hela dagen, så det går bra att komma hit även för ett lunchuppträdande.

I händelsernas centrum

Calle Sierpes är Sevillas mest traditionella och välkända shoppinggata. Den 400 meter långa avenyn sträcker sig mellan Plaza San Fransisco vid stadshuset, till Sevillas andra stora affärsstråk Campana. Gatan är till stor del bilfri, vilket gör den utmärkt att strosa runt på och ta in omgivningen.

Calle Sierpes har kommit att bli en samlingspunkt för både turister och lokalbefolkning – även för dem som inte är ute efter att shoppa.

Det imponerande torget

Alla städer har sitt torg, men Plaza de Espana i Sevilla är ett torg i en klass för sig.

Med en byggnad formad som en halvmåne, stora öppna ytor och en flod som ringlar sig, är detta mer som ett litet samhälle. Hyr gärna en båt för en tur på floden eller ta en svalkande öl i solen.

Unna dig något extra

Om du vill bo bra under din vistelse i Sevilla finns det ett givet alternativ – hotell Eme. Här hittar du lyx och bekvämlighet i överflöd. Hotellet erbjuder flertalet sviter med privat pool eller jacuzzi.

För den som vill spara in på semesterkassan går det bra att istället gå hit för en drink. Hotellet har en stor takterrass med sol under merparten av dagen och kvällen. Panoramautsikten över staden är också ett stort plus.

En stad under utveckling

Under 1800-talets industrialism skedde förändringar i Sevilla och den gamla staden rustades upp.

Monasterio de la Cartuja var ett gammalt kloster som under den här tiden blev omgjort till porslinsfabrik. Idag är den gamla fabriken istället ett centrum för modern konst och många oetablerade konstnärer får chans att synas här.